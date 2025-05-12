Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, başkent Varşova’daki Marywilska 44 isimli alışveriş merkezini küle çeviren yangının Rus istihbarat birimlerince düzenlenmiş kundaklama eylemi olduğunu belirterek, Rusya’nın Krakow Konsolosluğu’nun faaliyet iznini geri çektiğini duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 12 Mayıs 2024 tarihinde Varşova’daki Marywilska 44 alışveriş merkezinde çıkan yangının Rus istihbarat servisleri tarafından organize edilmiş bir kundaklama eylemi olduğuna emin olduklarını açıkladı. Başbakan Tusk’un ardından Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kundaklama eylemini Rus istihbarat birimlerinin gerçekleştirdiğine dair ellerinde bulunan deliller ışığında Rusya’nın Krakow şehrindeki konsolosluğunun faaliyet göstermesine ilişkin izni geri çektiklerini duyurdu.

"Rusya’da bulunan bir kişi tarafından organize edildi"

Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Siemioniak da katıldığı bir radyo programında, kundaklama eyleminin halen Rusya’da bulunan bir kişi tarafından organize edildiğini, eylemi gerçekleştirenlerin bazılarının tutuklandığını, kimlikleri belirlenen diğer failleri ise arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Daha önce de Poznan’daki konsolosluk kapatılmıştı

Polonya geçtiğimiz kasım ayında da Polonya ve müttefik ülkelere sabotaj girişimlerinde bulundukları gerekçesiyle Rusya’nın Poznan Konsolosluğu’nun faaliyet iznini geri çekmişti. Rusya da buna karşılık Polonya’nın St. Petersburg Konsolosluğu’nu kapatmıştı.

Krakow’daki Rusya Konsolosluğu’nun da kapatılmasının ardından Rusya’nın Varşova Büyükelçiliği dışında Polonya’da faaliyet gösterecek tek diplomatik kurumu Gdansk Konsolosluğu kalmış olacak.

Yangında bin 348 iş yeri küle dönmüştü

Marywilska 44 isimli alışveriş merkezinde geçtiğimiz yıl 12 Mayıs’ta çıkan yangın sonucu bin 348 iş yeri küle dönmüş, 2 bine yakın kişi işsiz kalmıştı. Yangının 65 bin metrekarelik alanda 11 dakika gibi kısa sürede yayılması akıllara kundaklama ihtimalini getirmişti.