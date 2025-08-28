Niğde’nin Bor ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada; genel güvenlik, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık konularında vatandaşlara bilgiler verildi. Polis ekipleri; halkın bilinçlenmesi amacıyla hazırlanan bilgilendirici el broşürlerini de vatandaşlara dağıttı.

Çalışmanın; ilçede suçların önlenmesi ve toplumun güvenlik farkındalığının artırılması adına düzenli aralıklarla devam edeceği bildirildi.