Batman’da dur ihtarına uymayıp kaçan 3 şüphelinin yol kenarına attığı torbadan 1 kilo 380 gram uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulmak istenen 3 şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların kaçarken yol kenarına attıkları torbada 1 kilo 380 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 1’i adli kontrolle serbest bırakılırken, 2’si tutuklandı.
Kaynak: İHA