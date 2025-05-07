Adana’da sahnelenen "Bir Kadının Rüyası" tiyatro oyununda öğrencilerle birlikte bir polis de sahne aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafında8n 2025 yılında "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan "Sizinle Güvenli Yarınlara" isimli proje çerçevesinde öğrencilere tiyarto kursu verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleri ile tamamlanan kurs sonunda 15 öğrenci ile Adana Gençlik Merkezinde görevli Tiyatro Hocası Dicle Kurt tarafından senaryosu hazırlanan ve yönetilen "Bir Kadının Rüyası" adlı oyun, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda sergilendi. Oyunda öğrencilerle birlikte bir polis de yer aldı. Polis sergilediği rol yeteneği ile tiyatroculara taş çıkardı. Tiyatro Oyununa, Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İsmet İnönü Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 19 Mayıs Anadolu Lisesi’nden 500 öğrenci seyirci olarak katıldı. Sahnelenen oyun sonrası tiyatro kursuna katılan gençlere proje kapsamında alınan hediyeler verildi.