Medical Point Gaziantep Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, polen alerjisine karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, "Baharın gelişiyle birlikte doğa canlanıyor; ağaçlar ve bitkiler polenlerini atmosfere salıyor. Ancak bu güzel tablo, özellikle polen alerjisi olan milyonlarca kişi için zorlu bir dönemin habercisi. Polen alerjisi, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen ve yaygın olarak görülen bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor" dedi.

Polen nedir, alerjiye nasıl neden olur

Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, "Polenler, bitkilerin üreme döneminde havaya saldığı mikroskobik toz tanecikleridir. Özellikle huş, çam, meşe gibi ağaçlar ile çeşitli yabani otlar, alerjiye yol açan başlıca polen kaynakları arasında yer alır. Bağışıklık sistemi bu polenleri zararlı bir madde olarak algıladığında aşırı tepki verir. Bu durumun sonucunda; Burun akıntısı, Hapşırma, Gözlerde sulanma ve kaşıntı, Boğazda yanma gibi alerjik belirtiler ortaya çıkar" dedi.

Polen mevsiminin etkileri ve riskler

Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, "Uzmanlara göre polen mevsimi, ilkbahar başından yaz ortasına kadar sürebilir ve bölgesel iklim koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Polen yoğunluğunun en fazla olduğu zamanlar genellikle sabah erken saatler ile öğleden sonra rüzgârın arttığı dilimlerdir. Alerjik reaksiyonlar yalnızca günlük yaşamı zorlaştırmakla kalmaz; aynı zamanda astım gibi solunum yolu hastalıklarını da tetikleyebilir. Bu nedenle özellikle astım hastalarının polen sezonunda daha dikkatli olmaları büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

Alerjiden korunmak için ne yapmalı

Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, polen mevsiminde alerjik bireylerin yaşam kalitesini artırmak için şu önlemlere dikkat edilmesini öneriyor:

Sabah saatlerinde mümkünse dışarı çıkmaktan kaçının, Rüzgârlı günlerde açık alanlarda uzun süre kalmayın, Ev ve araç pencerelerini kapalı tutun. Eve geldikten sonra kıyafetlerinizi değiştirin ve mümkünse duş alın. Ev içinde düzenli temizlik yaparak polen birikimini önleyin.

Doktor önerisiyle antihistaminik ilaçlar veya burun spreyleri kullanın. Günlük polen haritalarını takip ederek dışarı çıkma planlarınızı buna göre yapın" ifadelerini kullandı.

Alerji aşısı (immünoterapi) ile kalıcı çözüm mümkün mü

Doç. Dr. Tuğba Songül Tat konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İmmünoterapi, yani halk arasında bilinen adıyla alerji aşısı, uzun vadeli bir tedavi yöntemidir. Uygun hastalarda düzenli uygulandığında alerjik reaksiyonların şiddeti belirgin şekilde azalabilir. Bu nedenle polen alerjisi belirtileri gösteren bireylerin mutlaka bir alerji uzmanına başvurarak, doğru tanı ve tedavi sürecine başlaması önemlidir."