Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Fatih Mahallesi’nde hemzemin geçitte arızalanan bariyerler, vatandaşları tedirgin ediyor.

Polatlı ilçesin Fatih Mahallesi’ndeki bariyerlerin çalışmaması nedeniyle demiryolu çevresinde bulunan küçük çocuklar, yoldan geçen araçların geçebilmesi için bariyerleri kendi imkanlarıyla kaldırmak zorunda kaldı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde bariyerlerin işlevini yerine getirmemesi hem yayalar hem de sürücüler için büyük risk oluşturuyor.

Fatih Mahallesi sakinleri, hemzemin geçitteki bariyerlerin sık sık arızanlandığını ve yetkililere defalarca bildirmelerine rağmen hiçbir müdahalenin yapılmadığını ifade ettiler. Vatandaşlar sorunun çözülmesini isteyerek, "Burada her gün çocuklar, yaşlılar, sürücüler geçiyor. Bugün çocuklar bariyeri kaldırdı ama ya bir gün tren geçerken bir kaza yaşanırsa? Polatlı sahipsiz mi?" dediler.