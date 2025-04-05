Gazi Osman Paşa, vefatının 125. yılında Tokat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı törenle dualarla anıldı.

Tokat Belediyesi, Gazi Osman Paşa’nın vefatının 125’nci yılı dolayısıyla anlamlı bir anma programına ev sahipliği yaptı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun öncülüğünde, Gazi Osman Paşa Plevne Anı Evi’nde düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Programa Tokatlı vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Gazi Osman Paşa’nın hayatı, kahramanlıkları ve Türk milletine kattığı değerler yapılan konuşmalar ve sunumlarla yad edildi.

Anma programında ev sahibi olarak konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gazi Osman Paşa’nın yalnızca bir asker değil, Türk milletinin onuru ve cihan devletinin kudreti olduğuna vurgu yaptı. Yazıcıoğlu; "Bugün burada, şanlı ecdadımızın kahramanlık destanlarıyla dolu tarihine altın harflerle kazınmış bir ismi, Tokat’ımızın evladı, Plevne müdafaasının kahramanı, Devlet-i Aliyye’nin medar-ı iftiharı Gazi Osman Paşa’yı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd etmek üzere toplandık. Plevne’deki destansı direnişiyle bir milletin onuru hâline gelen Osman Paşa, yalnızca geçmişin değil, bugünümüzün ve geleceğimizin de ilham kaynağıdır" dedi.