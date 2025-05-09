Sincan Belediyesi Anne Çocuk Evleri’nde çocuklar ile bu kez Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

Sincan Belediyesi Anne Çocuk Evleri’nde 3-6 yaş grubundaki çocukların anneleriyle birlikte katılım sağladığı oyun evlerinde Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Çocuklar, anneleri için hazırladıkları şarkıları söyleyerek, gösteri düzenledi. Programa katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan hem annelerin hem de çocukların heyecanına ortak oldu. Başkan Ercan, tanıştığı miniklere belediye ile ilgili çeşitli sorular sorarak, belediyenin faaliyetlerini anlattı.

Başkan Ercan etkinlikte yaptığı konuşmada, "Plevne Anne Çocuk Oyun Evi’mizde kıymetli yavrularımız ve anneleri ile bir araya geldik. Çocuklarımızın Anneler Günü münasebetiyle hazırlandığı bu özel gösteriyi hep beraber izledik. Allah evlatlarımızın ayağına taş değdirmesin, hayırlı, sağlıklı, başarı dolu bir ömür geçirmelerini gönülden diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Onlar bizim başımızın tacı" ifadelerini kullandı.