Eskişehir’de bir motosiklet sürücüsü, plakasına boyunluk geçirdiği motosikletle kırmızı ışıkta geçerek kuralları hiçe saydı.

Odunpazarı ilçesi Akcami Mahallesi’nde Cumhuriyet Bulvarı ve Atatürk Bulvarı kesişiminde bir motosiklet dikkat çekti. İddialara göre, motosiklet sürücüsü plakasına renkli boyunluk geçirerek plaka bilgilerini gizledi. Ardından sürücü, kırmızı ışık yanmasına rağmen kuralları umursamadan yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsünün trafik kurallarını hiçe sayan bu davranışı ’pes’ dedirtti.