PKK’nın kendini fesih açıklamasının bir anlaşma metni olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, fesih kararının terör örgütünün diğer uzantılarını da kapsadığını belirtti.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bir güç biriktirme süreci ve sabır stratejisiyle bu noktaya geldiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Suriye’deki değişim önemliydi. Mehmetçiğin verdiği mücadelede terörün fiziki olarak, sonuç alınarak geldiği nokta bir başarı ölçeğiydi. Terör örgütünün siyasi uzantısı eliyle siyasetin, demokrasinin ve seçmenin hukuku üzerine uzattığı gölgeyi Türkiye’nin ortadan kaldırması gerekiyordu, giderek alan daraldı. Türkiye çok kararlıydı, çağrısını çok net yaptı. Örgüt kendini feshedecek, silahlar bırakılacak, Türkiye demokrasisini güçlendirebilmek için siyasi zemini koruyup kollaması için adım atacak. Bu konuda verilen güvence ve yapılan bu çağrı karşılık buldu" dedi.

"Açıklamanın tarafı Türkiye Cumhuriyeti devleti değildir"

Örgütün fesih açıklamasında ‘ancak, ama, şu olursa, bu yapılırsa’ gibi gerekçeler üretilmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Örgüt uzun bir açıklama yaptı. İçinde literatür ya da terminoloji açısından elbette benimsemediğimiz birtakım kavramlar var, buna tepki gösterenler oldu. Şöyle bakılması gerektiğini düşünüyorum: Bu tek taraflı bir beyandır. Örgüt kendini feshetmiştir, silahlar teslim edilecektir, asıl üst başlığı budur. Dolayısıyla bir anlaşma metni değildir. Bunun tarafı Türkiye Cumhuriyeti devleti değildir" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye hedefi, terörsüz Suriye hedefidir, terörsüz Irak hedefidir" diyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Suriye’deki halk devriminin yaşanması, onun çalınmaması, yozlaşmaması, zedelenmemesi için Suriye’nin bütün toplumsal ve siyasi kesimlerinin temsil edilebileceği bir anayasal sürece dönüşmesi gerekiyor. Suriye asla Lübnanlaşmamalı. Bunu bir de toprak bütünlüğüyle taçlandırırlarsa güvenli bir Suriye’ye doğru adım atmış olur, bu Türkiye’nin güvenliğidir. O yüzden buradaki PKK montajlanmıştır, yerlisi değildir" diye konuştu.

"PKK’nın tasfiyesi için düzenlemeler bekleniyor"

Sürecin hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Hacısalihoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuç itibariyle geldiğimiz nokta şudur: Önemli bir eşik aşılmıştır, biz düzlüğe geçtik ama bunun da dikkatle, titizlikle, özenle sürdürülmesi gereken bir süreç olduğunu bilelim. PKK’nın şimdi tasfiye süreci var. Silahların teslimi, bunun yol ve yöntemi, örgütün çeşitli unsurları var. Bunu da en iyi devlet biliyor, örgütün elebaşları var. Vatandaş olan var olmayan var, hiç suça, teröre karışmamış olanlar var. Diyarbakır annelerinin evlatları var. Onlarla ilgili ayrı bir düzenleme yapılacak. Bir de tabi ki siyasi ve hukuki beklentiler var, düzenlemeler bekleniyor."

"İmralı’daki şartlar değiştirilebilir"

Hasta durumdaki terör hükümlüleri için genişletici adımlar atılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, İmralı’daki şartlarla ilgili de değişiklik yapılabileceğini belirterek, "Orada avukatlarla görüşmede kısıtlamalar oluyordu, o imkan biraz daha geniş tutulabilir. Bu asla Abdullah Öcalan’ın affedilmesi değildir" dedi.

"PYD, YPG, SDG kılıfı altına sığınmaları PKK gerçeğini değiştirmiyor"

PKK’nın feshine rağmen diğer uzantılarının terör eylemlerine devam edeceği yönündeki tartışmalara da değinen Hacısalihoğlu, "Bu aslında KCK diye bir yapılanmadır. PKK onun küçük bir parçasıdır. ‘Yapılan açıklama bir parçasının tasfiyesi ya da feshidir. Diğer unsurları kapsamayacaktır’ gibi bir durum doğru değildir. KCK denilen şey sözde devlet yapılanması ve sözde anayasal bir şemadır. Bütün hepsinin özü PKK’dır. Kurulurken PKK olarak kuruldu, gelişirken, desteklenirken bütün emperyalistler PKK ile birlikteydi. Nerede hangi unsur varsa PKK onun nüvesi ve çekirdeğidir. Üç harflilerin farklı olması, PYD, YPG, SDG kılıfı altına sığınması PKK’nın olmadığı anlamına gelmiyor. Burada kimse kelime oyununa kendini kaptırmasın" diye konuştu.