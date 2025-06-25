Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, hafta sonu tatilinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği korunan alanlar ve tabiat parklarında çevre temizliği çalışması yaptı.

Müdürlük ekipleri tarafından özellikle yol güzergahları, dinlenme alanları ve mesire yerlerinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Doğal alanların temiz, düzenli ve ziyaretçilere yakışır biçimde karşılaması için gerekli tüm hazırlıklar titizlikle yapılıyor.

Doğayı koruma bilincinin artırılması amacıyla yapılan açıklamada "Gidelim, gezelim, görelim ama doğayı birlikte koruyalım. Misafirlerimizin çevre temizliğine özen göstermelerini rica ediyor; hep birlikte daha temiz, daha yaşanabilir bir doğa için el ele veriyoruz" denildi.