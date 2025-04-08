Ünlü sanatçı Petek Dinçöz, Samsun’da geçirdiği operasyonla gençleşti.

Ünlü sanatçı Petek Dinçöz, yüz gençleştirme operasyonu için Samsun’u tercih etti. FBM Tıp Merkezi’nde ünlü Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş tarafından Petek Dinçöz’e ‘alt yüz gençleştirme operasyonu’ yapıldı. Petek Dinçöz, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yeni görünümünü paylaştı. Dinçöz’ün estetik operasyon paylaşımı yoğun ilgi gördü.

"Hayati hocamın elleri sihirli"

Petek Dinçöz paylaşımında, "Hayati hocama geleli bir ay geçti. Kendime güvenim tam olunca saçlarımı değiştirdi, yüzümde ufak tefek dokunuşlar yaptı. Hayati hocamın elleri sihirli. Çok mutluyum. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Prof. Dr. Hayati Akbaş ise yaptığı açıklamada, "Petek Hanım zaten çok güzel bir kadın. Güzeli daha güzel yapmak benim için zor olmadı. Sonucu ben de çok beğendim. Yeni yüzünü güle güle kullansın" diye konuştu.

Sanatçı Dinçöz, teşekkürlerini ise "Neredesin Sen" parçasından "Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm" dizeleriyle dile getirdi.