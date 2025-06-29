Pendik Aydos Ormanı içerisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın havadan da görüntülendi.

Yangın, Pendik ilçesinde Velibaba Mahallesi Aydos Ormanı içerisinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, yangın havadan da görüntülendi.