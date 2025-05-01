Pendik’te yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 6 araca çarparak durabildi. Zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pendik Çınardere Mahallesi Olimpiyat Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen moloz yüklü hafriyat kamyonu iddialara göre yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, park halindeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 6 araçta maddi hasar oluştu. Kamyon şoförü ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazaya sebep olan hafriyat kamyonu çekici yardımıyla kurtarılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Hafriyat kamyonu makasladı, ister istemez park halindeki araçlara vurdu"

Kazayı gören Emre Kaftar, "Kamyon yokuş aşağı iniyordu. Burası rampa, araçta yüklü. Kamyon hafif kayarak geliyordu. Sokaktan kamyon çıkıyordu. Yokuş aşağı inen hafriyat kamyonu ise vurmamak için hafif sağa döndü. O sırada hafriyat kamyonu makasladı ve ister istemez park halindeki araçlara vurdu. 6 araç kazaya karıştı. Şoför hafif yaralandı" dedi.