Pendik’te kimliği belirsiz kişiler, bir çocuk parkının hemen yanındaki rögar kapağını açarak bidonlardaki bilinmeyen maddeyi kanalizasyona döktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Sanayi Mahallesi’ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkın hemen yanında bulunan rögar kapağını açan kimliği belirsiz şahıslar, el arabasıyla taşıdıkları bidonlardaki kimyasal maddeyi kanalizasyona döktü. Bir saat boyunca aralıklarla gidip gelerek aynı işlemi yapan şahısların bu sırada rögar kapağını açık bırakmaları dikkat çekti. Ardından rögar kapağını kapatarak olay yerinden uzaklaştılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakinlerinden Ergün Çolak, "Çocuklarımızın oynadığı bir park. Varsa bir sorumlusu ne dökülüyor tespit edilsin. Tehlikeli kimyasal madde mi döküyorlar, bu araştırılsın. Ama kapağı açık bırakıp gitmeleri çok tehlikeli bizim için. Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Çoluk çocuk düşer Allah korusun. Sorumluların tespit edilmesini rica ediyorum" dedi.