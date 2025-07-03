Pendik’te iki minibüsün çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada araçlar içinde bulunan 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay, Pendik Orta Mahalle Gönenli Mehmet Efendi Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde seyir halinde bulunan 34 M 4664 ve 34 M 5882 plakalı yolcu minibüsleri köprü üzerindeki çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, minibüslerin içinde bulunan bazı yolcular da hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 34 M 5882 aracında yolcu olarak bulunan Medine Fidan Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, 34 M 4664 plakalı araçtaki yolculardan Robiye Suvonkulova, Yılmaz Çakmak, Fatma Işık, Havvanur Bal, Sevda Akpınar, Azra Burtgil, Shıraly Medyarov da tedavileri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.