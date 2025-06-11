Pegasus Hava Yolları, kurumsal öğrenmeye verdiği değer ve dijitalleşen gelişim çözümleriyle dünyanın en saygın öğrenme ve gelişim organizasyonlarından ATD tarafından 2025 BEST Award’a layık görüldü.

Sürekli gelişimi kurum kültürünün temel unsurlarından biri olarak gören Pegasus Hava Yolları, dünyanın en saygın öğrenme ve gelişim organizasyonlarından biri olan Association for Talent Development (ATD) tarafından verilen 2025 BEST Award’ın sahibi oldu. Washington DC’de düzenlenen ATD Uluslararası Konferansı kapsamında takdim edilen ödülün, Pegasus’un kurumsal öğrenmeye verdiği önemin ve dijital teknolojilerle zenginleştirilmiş yenilikçi gelişim çözümlerinin uluslararası düzeydeki başarısını gösterdiği belirtildi.

Öğrenme kültürüne yapılan yatırımlar uluslararası arenada ödüllendirildi

Yapılan açıklamaya göre ATD BEST Ödülleri, tüm organizasyon genelinde öğrenme ve yetenek gelişimiyle iş sonuçlarına doğrudan etki eden kurumları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Şirketin dünyanın dört bir yanından 57 kuruluşun yer aldığı bu seçkin listeye seçilmesi, ‘Sen Yeter ki Öğrenmek İste’ yaklaşımıyla şekillenen güçlü öğrenme kültürünün ve yetenek gelişimini merkeze alan stratejik bakış açısının somut bir göstergesi oldu. Şirket, çalışanlarının sürekli gelişimini kurum kültürünün temel unsurlarından biri olarak görüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen dijital öğrenme platformları, kişiselleştirilmiş gelişim yolları ve liderlik programlarıyla çalışanların hem bireysel hem de profesyonel gelişimlerini desteklemeye devam ediyor.

"Geleceği inşa ediyoruz"

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dilara Oğur, bu uluslararası başarıya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "İnsan kaynağımıza yaptığımız yatırımı sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmenin en değerli yolu olarak görüyoruz. Şirket olarak, öğrenmeyi teşvik eden ve herkes için erişilebilir kılan bir kültür oluşturmak için uzun yıllardır kararlılıkla çalışıyoruz. ATD tarafından verilen BEST Award, bu çabanın ve inancın uluslararası alanda takdir edilmesinden duyduğumuz büyük gururun bir simgesidir."