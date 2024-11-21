Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda içerisinde iki öğrencinin bulunduğu asansör 2. kattan zemine çakıldı. Korku dolu anların yaşandığı asansör kazasında bir öğrenci yaralandı.

Olay, Denizli’nin Honaz ilçesi Afşın Bey Mahallesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin yurtta iki öğrencinin bulunduğu asansör 2. kattan zemine çakıldı. Öğrencilerin yardım çığlını duyan diğer öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. İtfaiye ekipleri asansör kapısını açarak ulaştığı iki kız öğrenciyi düştükleri yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki öğrenciden biri ambulansla Honaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.