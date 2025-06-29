Antalya Muratpaşa Belediyespor’un Başpehlivanı Orhan Okulu, 30 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını tamamladı.ANTALYA (İGFA) - 2015 ve 2018’de Kırkpınar’da altın kemeri kuşanarak adını Türk güreş tarihine yazdıran Orhan Okulu, 30 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşecek tarihi güreşlerde üçüncü zaferi için gün sayıyor. Elmalı’da tamamlanan yoğun kamp süreci sonrası fiziksel ve teknik olarak en üst seviyeye çıkan Okulu, bu yıl hem bireysel hem de takım olarak zirveyi hedeflediklerini söyledi.

ELMALI’DA ZİRVEYE HAZIRLIK

Kırkpınar öncesi Muratpaşa Belediyespor Güreş Takımı, Elmalı’da 10 gün süren tempolu bir kamp gerçekleştirdi. Antrenör Kemal Yılmaz yönetimindeki kampta, fiziksel dayanıklılıktan teknik-taktik antrenmanlara kadar kapsamlı bir program uygulandı. Sporcuların birebir güreş çalışmalarıyla sahadaki performansları analiz edilirken, dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarıyla da mücadele gücü en üst seviyeye taşındı.

Başpehlivan Okulu, kamp süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde şu anda zirvedeyiz. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Kırkpınar’da iddialıyız” ifadelerini kullandı. Okulu ayrıca, kulübe, antrenörüne, takım arkadaşlarına ve desteklerinden dolayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti.

Antrenör Kemal Yılmaz ise, “2025 sezonuna çok iyi başladık. Bu başarıyı Kırkpınar’da taçlandırmak istiyoruz. Muratpaşa’ya ve Antalya’ya altın kemer yakışır” dedi.