Sakarya’nın Hendek ilçesinde çocukların evde yakmaya çalıştığı soba parladı. 1 kişinin yaralandığı yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, Rasimpaşa Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde bulunan evin 2’nci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çocuklar evde bulunan sobayı yakmak istediği esnada yangın çıktı. Evden çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sobanın parlaması neticesinde yüzünde yanık oluşan bir çocuk ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.