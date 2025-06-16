Bilecik’te geçtiğimiz gece bir park içindeki yaya yolunda motosikletle gezenlere para cezası uygulanırken, 1 motosiklet ise trafikten men edildi.

Olay, geçtiğimiz akşam Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı’nda meydana geldi. Park içindeki yaya yolunu kullanarak çevreye tehlike arz edecek şekilde rahatsızlık veren motosikletli grup, emniyetin güvenlik kameralarından tespiti ile plakalarına ceza yazılırken, 1 motosiklet ise trafikten men edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "14 Haziran 2025 tarihinde Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı’nda, yaya yolunu kullanarak çevreye tehlike arz edecek şekilde rahatsızlık verdiği tespit edilen motosiklet sürücüleriyle ilgili çalışma başlatılmıştır. Yapılan takip sonucu, söz konusu motosikletlilere toplam 6 bin 320 lira idari para cezası uygulanmış ve 1 motosiklet ise trafikten men edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız şekilde sürecektir" dedi.