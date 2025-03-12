Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde park halindeki otomobile motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi sahil yolunda, Kaymakamlık konutu yakınında park halinde olan 27 BAS 011 plakalı otomobile iddiaya göre motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.