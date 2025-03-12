Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde park halindeki otomobile motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi sahil yolunda, Kaymakamlık konutu yakınında park halinde olan 27 BAS 011 plakalı otomobile iddiaya göre motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA