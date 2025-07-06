Adana’nın Feke ilçesinde, park halindeyken freni boşalan minibüs, bir otomobilin üzerine düştü.
Olay, ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi afet evleri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 06 EFF 513 plakalı minibüs, el freninin boşalması üzerine kaldırım alt caddesinde bulunan Bayram A.’ya ait 01 RU 653 plakalı otomobilin üzerine düştü. Minibüsün otomobil üzerine düşmesi üzerine oluşan ses nedeniyle mahalleli panik yaşadı.
Kazada yaralanan olmazken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA