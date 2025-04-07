Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Ormanya’da güvenlik ekipleri, içinde 245 bin TL bulunan çantaya rastladı. Para dolu çanta kısa sürede sahibine ulaştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ve güvenlik ekipleri, bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan Ormanya’da güvenliği sağlamak amacıyla düzenli olarak devriye görevi yürüttü. Bu devriyeler sırasında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 245 bin TL bulunan bir çantaya rastladı. Ekipler, tutanak tuttuktan sonra çantayı sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı. Yapılan detaylı kontrollerin ardından, para dolu çanta kısa sürede sahibine teslim edildi.

Çantasını eksiksiz teslim alan vatandaş, zabıta ve güvenlik ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.