Finansal teknoloji şirketi Papara, gençlere umut vermek ve gençlerin sorunlarına yine gençlerle birlikte çözüm üretmek amacıyla kurduğu Gençlik Departmanı ile 19 Mayıs’a özel anlamlı bir filme imza attı. Papara Gençlik Elçileri’nin rol aldığı film, gençlere fırsat verildiğinde neler başarabileceklerine güçlü bir şekilde vurgu yapıyor.

Papara, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Gençlik Departmanı ile gençlerin sesi olmaya devam ediyor. Şirketin gençlik vizyonunun temel taşlarından biri olan bu yapıda, 6 üniversite öğrencisi ’Gençlik Elçisi’ olarak aktif rol alıyor. Sosyal fayda odaklı projeler yürüten Papara Gençlik Elçileri, bu kez 19 Mayıs’a özel hazırlanan kampanya filmi için kamera karşısına geçti.

"Gitmeyeceğiz Gitsek bile daha güçlü geri dönüp, hayallerimizi burada gerçekleştireceğiz"

106 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği 19 Mayıs ruhunu sahiplenen film, Gençlik Departmanı’nın yakında hayata geçireceği projelere de umut dolu bir gönderme yapıyor.

Film şu soruyla başlıyor: "Daha kaç genç gidecek?" Bu soruya, Papara Gençlik Elçileri hep birlikte yanıt veriyor: "Gitmeyeceğiz! Gitsek bile daha güçlü dönüp, hayallerimizi burada gerçekleştireceğiz. Hem o gitmedi, biz neden gidelim? Bize sadece bir geçmiş değil, bir gelecek bırakıldı."

Kreatif süreçleri Papara Pazarlama Ekibi tarafından yürütülen filmin prodüksiyonu Panda Film imzası taşıyor.

"Gençlerin yalnızca fikirlerini değil, iradelerini de destekliyoruz"

Papara Kurucusu ve CEO’su Ahmed F. Karslı, Gençlik Departmanı’nın kuruluş amacını şu sözlerle anlattı: "Mustafa Kemal Atatürk’ün 106 yıl önce gençliğe duyduğu güven, bugün hala en büyük ilham kaynağımız. Gençler sadece geleceğin değil, bugünün de en büyük dönüştürücü gücü. Biz şirketimizde gençlere yalnızca fikirlerini ifade edecek alanlar açmakla kalmıyor, aynı zamanda bu fikirlerini hayata geçirme cesaretlerini, kararlılıklarını ve iradelerini de sonuna kadar destekliyoruz. Gençlik Departmanı’nı da tam olarak bu inançla kurduk" dedi.

Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu ise "Şirket olarak, gençlere umut ve fırsat veren bir marka olma vizyonuyla çalışıyoruz. Bu filmle hem onların sesine kulak verdik hem de gençliğe olan güvenimizi bir kez daha yürekten vurguladık" dedi.

ANDA uygulamanın ön tanıtımı yapıldı

Kampanya filmiyle birlikte, Gençlik Departmanı tarafından geliştirilen ’ANDA’ adlı uygulamanın da ön tanıtımı yapıldı. Gençlerin duygusal ihtiyaçlarına ve zihinsel iyi oluş süreçlerine destek olmayı hedefleyen ANDA, Türkçedeki kök anlamından ilham alarak bir dijital yol arkadaşı olarak geliştirildi. Uygulamanın çok yakında kullanıma açılması planlanıyor.

Gençlik Departmanı’nda 2’nci dönem başvuruları başladı

Şirket, Gençlik Departmanı’nın ikinci dönem başvurularının 16 Mayıs itibarıyla başladığını duyurdu. İlk dönemde 9 bin başvuru alan yapı, bu yıl da fikirleri, hayalleri ve cesaretleriyle geleceği şekillendirmek isteyen gençleri bekliyor. Türkiye genelinde 25 yaş altı, üniversitelerin 3. ve 4. Sınıflarında okuyan öğrenciler, 16 Haziran tarihine kadar başvuru yaparak Papara Gençlik Departmanı’nda yer alabilir.