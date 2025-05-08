Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kritik dönemde gösterdiği "dayanışma ve desteği" için teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe dilinde paylaşım yaptı. Başbakan Şerif paylaşımında, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve bu kritik dönemde Pakistan’la gösterdiği dayanışma ve destek için kendisine teşekkür ettim. Türk kardeşlerimizin, Hindistan tarafından gerçekleştirilen dünkü hain füze saldırılarında şehit olanlara ettikleri dualar için şükranlarımı sunuyorum. Düşmana karşı gösterdikleri cesaret ve profesyonel üstünlükle karşılık veren silahlı kuvvetlerimizin kahramanca çabaları hakkında kendisine (Erdoğan’a) bilgi verdim. Egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü her ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Pakistan, Türkiye’ye Güney Asya’da gerilimi azaltma ve barışı koruma yönündeki çabalarından dolayı minnettardır" ifadelerini kullandı.