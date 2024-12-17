Paflagonya bölgesinin başkenti olan Kastamonu’da, Kastamonu Üniversitesi’nce envanter ve rotalama çalışması yapılıyor. Batı Karadeniz Bölgesini kapsayan rotalama çalışmasıyla bölgenin turizm potansiyelinin arttırılması hedefleniyor.

Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi, bu alanda yürüttüğü çalışmalara, yeni bir proje daha ekledi. Bu çerçevede, Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal liderliğinde hayata geçirilen “Paflagonya Bölgesinde Doğada Yaşam Becerileri ve Turizm Rotaları” projesi ile Paflagonya bölgesinde önemli bir envanter ve rotalama çalışması gerçekleştiriliyor. Projede Turizm İşletmeciliği doktora öğrencisi Ersin Uğur Aydın ile Turizm Rehberliği lisans öğrencileri Ahmet Emir Eldemir, Emircan Keskin, Tuğba Çadır ve Sude Naz Gedik yer aldı. Çalışma çerçevesinde Kastamonu’nun Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde yer alan turistik alanlarda envanter ve rotalama çalışması yürütüldü. Bu kapsamda Azdavay Çatak Kanyonu, Azdavay Suğla Yaylası, Pınarbaşı Horma Kanyonu, Pınarbaşı Ilıca Şelalesi ve Dünya’nın ikinci en derin kanyonu olarak kabul edilen Pınarbaşı Valla Kanyonu gezildi.

Proje ekibi, bölgedeki doğal ve kültürel değerleri koruma odaklı bir yaklaşımla alanların envanterini çıkararak sürdürülebilir turizm rotaları geliştiriyor. Projeye, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü de destek sağlıyor.

Hazırlanan projede saha çalışması çerçevesinde, doğada yaşam becerilerinin geliştirilmesi, bölgenin eko-turizm potansiyelinin artırılması ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir turizm planlamasına yönelik önemli çıktılar alınması planlanıyor. Bununla birlikte 4 bin yıllık bir geçmişe sahip Paflagonya’nın başkenti olarak kabul edilen Taşköprü ilçesinde Pompeipolis başta olmak üzere Batı Karadeniz Bölgesindeki envanter ve rotalama çalışmaları ortaya çıkartılması amaçlanıyor. Bartın ve Sinop başta olmak üzere bölgenin envanter ve rotalama çalışmalarının ardından bütüncül olarak kırsal turizmin geliştirilmesi ve bunun akabinde de turizm gelirlerinin daha da arttırılması hedefleniyor.

“Projemizde, Paphlagonia bölgesinin doğal ve kültürel miraslarının tanıtımını yapmayı da amaçlıyoruz”

Proje hakkında bilgiler veren Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, “Paphlagonia, antik dönemde Anadolu’nun kuzeybatısında, Karadeniz kıyısında bir bölge olarak bilinir. Günümüz Türkiye’sinde Karabük, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu illerini içine alır. Bu bölge, antik çağlarda farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve tarihi boyunca çeşitli devletlerin kontrolü altına girmiştir. Küre Dağları ise Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde, Paphlagonia’nın iç kısmında yer alan bir dağ sırasıdır. Bartın, Kastamonu ve Karabük illerinin sınırları içinde bulunan Küre Dağları, yüksek tepeleri, ormanlık alanları ve zengin biyoçeşitliliği ile bilinir. Bu bölge, doğa turizmi sevenler için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapar. Doğa yürüyüşleri, kuş gözlemciliği gibi aktiviteler Küre Dağları’nda gerçekleştirilebilecek etkinlikler arasında yer alır. Ayrıca, bölgenin flora ve faunasını koruma amacı güden doğa koruma projeleri de yürütülmektedir. Küre Dağları, tarihî ve doğal zenginlikleri bir araya getirerek Paphlagonia bölgesinin iç kesimlerinde önemli bir doğa turizmi destinasyonu oluşturur. Bu bölge hem tarihi geçmişi hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilere çeşitli deneyimler sunar. Belirlenen alanlarda doğayla iç içe doğayla bütünleşmek isteyenlerin tercihi olacak önemli bir turistik destinasyondur. Bu destinasyonda biyoçeşitliliğin içerisinde kamp alanlarının varlığı bu bölgeyi cazip kılan önemli faktörlerdendir. Doğa kampları ile birlikte gerçekleştirilecek birçok sosyal etkinlikle, üniversite, Ortaöğretim öğrencilerine, bölge halkına doğa- doğa sporları sevgisini aşılamayı ve yurdun çeşitli bölgelerinden sporcu ve katılımcılara Paphlagonia bölgesinin doğal-kültürel miraslarının tanıtımını yapmak amaçlamaktadır” dedi.

“Projemizde öğrencilerimize ayrıca doğada yaşam sürdürebilme eğitimi verilecek”

Projenin detayları hakkında da bilgiler veren Haberal, “Doğada yaşam sürdürebilme eğitimi, peşinde koşarak hayatta kalabilmek için gerekli olan temel yeteneği geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu beceriler, zor şartlar altında yiyecek bulma, su sağlama, barınak inşa etme, yön bulma. Hayatta kalma bilincini geliştirme, sonuçların takibinde zor hayatta nasıl hayatta kalabileceklerini öğretiyor. Acil durumlarda kendine yetebilme becerisi kazandırır. Doğayla uyum sağlama, doğal yaşama uyum sağlamayı ve doğayı daha iyi anlamayı hedefler. Bu becerilerle, doğanın sunduğu kaynaklar. Kriz ve stres yönetimi, beklenmedik zorluklarla başa çıkma olanağını arttırır, stresli ve zorlayıcı sistemin daha soğukkanlı ve gizli hareket etmesini sağlar. Kendine güven ve problem çözme yeteneği, çeşitli sorunların kendi başına çözme, pratik. Doğa bilinci ve sorumluluk, doğada yaşam sürdürebilmek, sürdürebilmek doğaya ve değere karşı genişlemeni arttırmak. Ülkemizde 2016 yılında YÖK kurumlarının ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması’ hareketi kapsamında 2018 yılında Kastamonu Üniversitesine ‘Ormancılık ve Tabiat Turizmi’ konusunda ihtisaslaşma görevi tevdi edilmiştir. Kastamonu Üniversitesi bölgesel kalkınmaya destek vermesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun görülmüştür. Bu tarihten itibaren 2016 yılında YÖK kurumlarının ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması’ hareketi kapsamında 2018 yılında Kastamonu Üniversitesine ‘Ormancılık ve Tabiat Turizmi’ konusunda ihtisaslaşma görevi tevdi edilmiştir. Kastamonu Üniversitesinde yapılan ve yapılacak olan projelerin bölgesel kalkınmaya destek vermesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun görülmüştür. Türkiye’de Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında İhtisaslaşma üniversitesi olmuştur” diye konuştu.

“Projemizle, bölgemize yatırımcıları çekebilmeyi, ilin ve bölgenin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz”

Kastamonu Üniversitesi’nin bu kapsamda diğer üniversitelere de yol gösterici olmasının hedeflendiğini söyleyen Haberal, “Ormancılık ve Tabiat Turizmi ile bölgesel kalkınma, ulusal kalkınma ve gerçekleştirilecek iş birlikleri ile uluslararası kalkınma sağlamayı, nitelikli eğitim sunmayı ve böylece katma değerli işlerde çalışacak kalifiye insan sayısını artırmayı, bu kapsamda farkındalık oluşturarak sertifikalı çalışan sayısını artırmayı, üniversitenin kendi kaynaklarının da yetkinliğini artırmayı, bölgemize yatırımcıları çekebilmeyi ilin ve bölgenin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Tabiat Turizmi çerçevesinde bilimsel projelere devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Haberal, projenin ilk etabında yaklaşık 15 kilometrelik bir yol kat ettiklerini ve ilerleyen süreçte elde ettikleri bilgi ve doneleri kamuoyuyla tekrar paylaşacaklarını kaydetti.

“Gezdiğim yerlerde enstrümanlar çalarak hem eğlendik hem de yürüyüş yaptık”

Rize’den Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne doktora yapmak için geldiğini söyleyen Ersin Uğur Aydın ise, “Hikmet Haberal hocamızla birlikte üç gün boyunca Paflagonya bölgesinde rotalama çalışmasında bulunduk. Bir günde insanların yapamayacakları şekilde planlama yapıp üç kanyonu, bir yaylayı ve bir köyü bir gün içerisinde gezdik. Zor bir rotaydı, biz ortalama 15 kilometre yol kat ettik. Çok güzel bir çalışmaya imza attık. Horma Kanyonunu çok beğendim. Çok muhteşem bir turizm alanı diye düşünüyorum. İnsanların burasını görmesini isterim. Bölgeye katkı sağlayacak bir turizm rotası. Bizim de burasını görmek güzel oldu. Böyle bir güzelliğinde Kastamonu’da da olması bölge için çok büyük bir değer. Özellikle rehberlik bölümü öğrencilerine bu bölgenin gösterilmesi gerekiyor. Hatta bazı derslerin doğada bu bölgelerde işlenmesinin daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Horma Kanyonunun manzarasını anlatmaya kelimeler yetmez. Bizler hatta gezdiğim yerlerde enstrümanlar çalarak hem eğlendik hem de yürüyüş yaptık. Benim için çok güzel bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.

“Bilinmeyen bu doğal güzellikleri turizme kazandırıp, ülkemize daha fazla turist çekerek, turizm gelirlerini arttırmak istiyoruz”

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ahmet Emir Erdemir de Paflagonya’nın bilinmeyen turizm güzelliklerini Türkiye turizmine kazandırmak için önemli bir çalışma yaptıklarını söyledi.