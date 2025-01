Armağan Çağlayan, YouTube üzerinden yaptığı “Şimdiki Aklım Olsaydı” programında iletişimci Özgür Aras'ı ağırladı. Müzik sektörünü ünlüler dünyasında değerlendiren Aras, programda, günümüzde star devrinin bittiğini belirterek, etrafın 'star'cık olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü iletişimci Özgür Aras, ünlüler dünyası ve müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündem oldu.

"Star devri bitti günümüzde" diyen Özgür Aras, "Yalnız bizde değil, dünyada da bitti. Her dakika göz önünde olan, her anı görüntülenen birinden star olmaz. Starlar kuytuda yaşar. Ünlüsünüzdür, seviliyorsunuzdur ayrı, ama starlık kişisel bir efsaneye sahip olmayı gerektirir. Meşhur olunca star olunmuyor. Etraf starcık dolu..." dedi.

Pandemi ile müzik dünyası büyük bir değişime girdiğini ifade eden Özgür Aras, "Müzik kanalları da kapanınca artık hiçbir şarkıcıya ve şarkıya maruz kalma durumu kalmadı. Müzik kanallarında günde 15 şarkıcı ve onların klipleriyle şarkıları dinleyince insanlar onları popüler sanıyordu. İnsanlar eve kapanınca, dijital platformlarda kendi çalma listelerini yapıp istedikleri müziği dinlemeye başlayınca bir sürü şarkı ve şarkıcı ortaya çıktı. O esip gürleyenlerin artık şarkıları çıkınca dinleyici kayıtsız kalıyor, çünkü maruz kalmıyor; dinleyeceği müziği kendisi seçiyor" diye konuştu.

Armağan Çağlayan'ın YouTube programında kimseden sır tutmasını beklemediğini vurgulayan ünlü iletişimci, "Sır diye bir şey yoktur çünkü. Duyulmasını istediğim her şeyi fısıldadım, duyuldu. Duyulmasını istemediğim her şey içimde hâlâ" dedi.

"Yetenekli olanlar kazanır gibi hikayelere rağmen, gerçekte görünür olanlar kazanır" diyen Özgür Aras, şunları kaydetti:

"Akla ilk gelen olmanın bu kadar getirisi olmasının nedeni budur. İnsanlar aşina olduklarını severler. Bakın, dünyada birçok tablo var. Ama sadece birkaçı tanınır. Mona Lisa listenin başındadır. Unutmaya meyilli bir milletiz. Şov gerekli bizim işte. İşini şovla yapan unutulmaz. Ünlülerin ilk ortaya çıkan ortak özellikleri "İlk önce ben" demeleridir. Her ünlü kendi için çalıştığından; 24 saat düşünür, üretir, hep "Bir fikrim var" der. Aynı şeyi birlikte çalıştıkları kişilerden de beklerler. Her an onun için bir şey üretmeni, bir şey yapmanı isterler. Ne kadar yaparsan yap, ne kadar verirsen ver; yetinmez, hep bir fazlasını isterler."