Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bingöl öncülüğünde lipödem tedavisine başladı. Halk arasında "ağrılı yağ birikmesi" olarak da bilinen ve genellikle kilo almakla karıştırılan bu hastalık, artık Sular Akademi’de multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilebilecek.

Diyet ve sporla düzelmeyen, zamanla ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olabilen lipödem, artık Kahramanmaraş’ta Özel Sular Akademi Hastanesi bünyesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Hakan Bingöl tarafından tedavi edilebilecek.

Lipödem hastalığının toplumda giderek daha fazla konuşulmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Bingöl, bu rahatsızlığın yanlış değerlendirildiğini ve doğru tanı konulmadığında hastaların yanlış tedavilere yönlendirildiğini söyledi.

Dr. Bingöl, "Lipödem, genellikle basen, bacak ve bazen kollarda görülen, yağ hücrelerinin hem sayıca hem de yoğunluk açısından artışıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle kadınlarda görülür ve hormonal faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak bu durum sıradan bir kilo alımı değildir. Lipödem, lenfödem veya varisle karıştırılabildiği gibi, diyet ve egzersizle de düzelmeyen bir yapıya sahiptir. Bu yüzden hastalar çoğu zaman yanlış yönlendirilmekte ve tedaviden fayda görememektedir" dedi.

Lipödem tanısı konulduğunda, hastanın ihtiyacına göre farklı branşların bir araya geldiği bir tedavi süreci gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bingöl, "Özel Sular Akademi Hastanesi olarak, lipödem tedavisini multidisipliner bir yaklaşımla ele alıyoruz. Kalp ve damar cerrahisi, plastik cerrahi, diyetisyen ve fizik tedavi uzmanlarının birlikte çalıştığı bir tedavi planı oluşturuyoruz. Bu sayede hastalarımıza etkili ve kalıcı çözümler sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.