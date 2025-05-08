Kocaeli’de özel çocuklar, terzilerin ellerinde sevgiyle dikilen kıyafetlerle sahnede yürüdü. Duygusal ve coşku dolu anlara sahne olan etkinlik, izleyenlerden tam not aldı.

Kocaeli Terziler-Dokumacılar-Deri Giyim Eşyası İmalat ve Onarımcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın "Sevgiyle Kuşananlar Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği proje kapsamında özel çocuklar, kentin sevilen terzileri tarafından dikilen özel kıyafetlerle sahneye çıktı. Gösterinin başından sonuna kadar ilgiyle izlenen etkinlik, katılımcılara hem duygusal hem de neşeli anlar yaşattı.

Podyumda ilk yürüyen isim anaokulu öğrencisi Gökçe Dora Işık oldu. Lila renkli kıyafetiyle podyumda yürüyen minik Gökçe, masalarda oturanlara çiçek de bıraktı. 6 yaşındaki Gökçe, izleyenler tarafından alkışlandı.

Programda özel çocuklar, partnerleriyle birlikte şarkılar eşliğinde podyumda yürüdü. Defilede, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Ritim Grubu da sahne alırken, Yeşildoğa Özel Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri de podyumda yürüyen çocuklar arasındaydı. Yöresel halk oyunları ekibinin de sergilediği performans, geceye farklı bir renk kattı. Özel çocukların podyumda yürüdükçe yüzlerinde beliren mutluluk, salondaki herkesi duygusal anlar yaşamaya sevk etti.

9 yıldır evli olan ve 1 kız çocuğu sahibi Ahmet ve Aylin Arslan çifti, gösteride sahne aldı. Akülü sandalyelerinde el ele podyumda hareket eden çift, sandalyeleriyle çift olarak dans etti. İzleyiciler, Arslan çiftinin gösterisini büyük bir beğeniyle izleyerek onları alkış yağmuruna tuttu.

Gecede sahne alan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Ritim Grubu’nun performansı ise salondaki coşkuyu doruğa taşıdı. Ritim grubunun enerjik gösterisi büyük beğeni toplarken, özel çocukların mutluluğu salona yansıdı.

"Hep birlikte başarabileceğimiz çok şey var"

Projenin öncüsü olan Şaziye Kahrımanlı, "2019’da başlattığımız bu projeye pandemi araya girdiği için ara vermek zorunda kaldık. Ancak özel çocuklarımız, projenin devamı için bize sürekli yazılar yazdı. Gece gündüz demeden, büyük bir heyecanla çalışarak bu projeyi yeniden hayata geçirdik. Hep birlikte başarabileceğimiz çok şey var. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.