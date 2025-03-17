Çanakkale Deniz Savaşı’nda 215 kilogramlık top mermisini tek başına sırtlayarak savaşın gidişatını değiştiren Koca Seyit’in (Seyit Onbaşı) hayatını, torunu Muhammed Çabuk anlattı. Çanakkale Deniz Savaşları Kahramanı Koca Seyit, savaştan sonra zor şartlarda yaşayarak sessiz ve mütevazı bir hayat sürerek kendisini ziyaret eden Atatürk’e, "Paşam, biz savaşı maaş için yapmadık" dedi.

Koca Seyit’in ikinci kuşak torunu olan Muhammet Çabuk dedesinin yaşadıklarını anlattı. Savaş sırasında gösterdiği cesaretin ardından köyünde 9 yıl boyunca haber alınamayan bir asker olarak bilinen Koca Seyit, Çanakkale’den Balıkesir’in Havran ilçesine 13 gün süren bir yolculukla yaya olarak döndü. Gece köyüne ulaşan Koca Seyit, "Ben bu köyden gideli 9 yıl oldu. Belki hanımım başka biriyle evlenmiştir" diyerek sabaha kadar uzaktan evini izledi. Sabah aydınlandığında evine yaklaşan Koca Seyit’i ilk olarak 8 yaşındaki kızı gördü. Uzun sakallı, tanınmaz haldeki babasını bir yabancı sanarak annesine haber veren küçük kız, ancak annesinin tepkisinden sonra babasını tanıyabildi. Koca Seyit ise çocuğunu göstererek "Bu çocuk kim" diye sorduğunda, "Bizim çocuğumuz" cevabını aldı. Torunu Çabuk, "Ninem anlatırdı, bir süre babama ’baba’ diye bile yaklaşamadım" dedi.

Savaştan döndükten sonra Koca Seyit, kimseye savaşta yaptığı kahramanlıkları anlatmadı. 10 yıl boyunca odunculuk ve keçi çobanlığı yaparak geçimini sağladı. 10 yıl sonra Havran’da bir yol açılışına gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Bu semtte bir Seyit Onbaşı vardı, onu görmek istiyorum" diyerek yetkililere talimat verdi. Ancak köyde Koca Seyit’in kim olduğu bilinmiyordu.

Jandarmalar tarafından kömür yaparken bulunan kahraman asker, Atatürk’ün yanına götürüldüğünde üstü başı perişan haldeydi. Atatürk’ün huzuruna çıkmadan önce nahiye müdürü, Koca Seyit’i bir berbere götürerek tıraş ettirdi ve kendi ceketini giydirdi. Ancak uzun boylu olan Koca Seyit’e ceketin kolları kısa geldi.

Atatürk, kahraman askeri gördüğünde ona maaş bağlamayı teklif etti. Ancak Koca Seyit, "Paşam, biz savaşı maaş için yapmadık" diyerek bu teklifi kabul etmedi.

Koca Seyit, savaşın ardından ormandan topladığı odunlarla kömür yaparak geçimini sağladı. Ancak bu iş yasak olduğu için sık sık zor durumda kaldı. Atatürk, nahiye müdürüne talimat vererek Koca Seyit’in rahatça çalışabilmesi için önlem alınmasını istedi. Ancak bu destek kısa sürdü ve Koca Seyit yeniden zorlu yaşam şartlarıyla baş başa kaldı.

Kış aylarında hamallık yaparak geçinmeye çalışan kahraman asker, zatürreye yakalanarak 50 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çanakkale Savaşı’nın kahramanlarından biri olarak anılan Koca Seyit’in ismi, doğduğu köy olan Manastır’a verilerek "Koca Seyit Köyü" olarak yaşatılmaya devam ediyor.