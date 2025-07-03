Eskişehir’de henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir apartmanın birinci katından aşağıya düşen ve yaralanan yabancı uyruklu 1 buçuk yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Ömerağa mahallesi Özefe sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.A. isimli 1 buçuk yaşındaki çocuk birinci kattan aşağıya düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Bilincinin açık olduğu belirtilen minik çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı.