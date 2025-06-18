Özbekistan Gazeteciler Birliği Fergana Şubesi Başkanı Muhammadjon Obidov ve beraberindeki Özbek gazeteciler, 14-21 Haziran 2025 tarihleri arasındaki basın turu kapsamında Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyeleriyle Ataevler’deki BGC merkezinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı’nın koordinasyonunda gerçekleşen ziyarette Özbekistanlı misafir gazetecilere; Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne, Bursa basınına ve Basın Kültür Sarayı’na ilişkin bilgi veren BGC Başkanı Nuri Kolaylı, Anadolu’daki ilk matbaanın Erzurum’dan sonra Bursa’da kurulduğunu, ilk yerel gazetenin de Bursa Valiliği tarafından yayınlanan Hüdavendigar olduğunu anlattı.

Toplam 594 üyesiyle Türkiye’nin en güçlü basın meslek örgütlerinden olan Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin, Bakanlar Kurulu kararıyla "kamu yararına dernek" statüsünde çalıştığını ifade eden Kolaylı, Basın Kültür Sarayı’nın Bursa’ya kazandırılması sürecini anlatarak, "Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak 1997 yılında kendi imkanlarımızla satın aldığımız arsayı kat karşılığı müteahhide vererek Basın Kültür Sarayı’nın yapımını sağladık. Basın Kültür Sarayı bünyesinde mülkiyeti Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olan az önce gezdiğimiz Kültür Bakanlığı onaylı Bursa Basın Tarihi Müzesi, Nilüfer Sahnesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Merkezi, BGC Lokali, sergi salonları, Nilüfer Belediyesi’yle birlikte oluşturduğumuz Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi yer alıyor" dedi.

Özbekistan Gazeteciler Birliği Fergana Şubesi Başkanı Muhammadjon Obidov’a, Genel Başkanlığı’nı yaptığı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na ilişkin de bilgi veren Nuri Kolaylı, bünyesinde 9 gazeteciler federasyonu, 87 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşunu barındıran TGK’nın, Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olduğunu kaydetti.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı da, "Orta Asya’nın kadim coğrafyasında yükselen Fergana’dan Anadolu’nun üretim ve kültür başkenti olan Bursa’ya hoş geldiniz. Özbekistan denilince ilk aklımıza Semerkant, Buhara, Taşkent, Fergana gibi Orta Asya Türk uygarlığının en kadim şehirleri geliyor. Türk Devletleri Teşkilatının en fazla nüfusa sahip ikinci ülkesi, güçlü beşeri ve tarihi bağlara sahip olduğumuz Özbekistan ile Türkiye arasındaki münasebetlerin; karşılıklı yarar ilkesi ve stratejik ortaklık temelinde güçlenerek sürdürüldüğünü memnuniyetle söyleyebiliriz" dedi.

Fergana ve Bursa arasında 1993’te başlayan iş birliğinin de aynı perspektifte yürütülmeye çalışıldığını ifade eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, ilişkilerin artık kardeş şehir statüsüne kavuşması gerektiğini vurgulayarak, "Bu ziyaretin anılan amaca hizmet edeceğine; kurumlar arası anlayış ve iş birliği zeminini güçlendireceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Bursa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve özellikle medya sektöründeki meslek kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Özbekistan Gazeteciler Birliği Fergana Şubesi Başkanı Muhammadjon Obidov ise, sektörde yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini açıkladı. Muhammadjon Obidov şunları söyledi;

"Basın sektörü bütün dünyada çeşitli zorluklar yaşıyor. Bu sorunların başında ekonomik sorunlar geliyor. Nedeni teknolojinin hızlı gelişimi sonucu kullanılmaya başlanan dijital uygulamalardır. Bu uygulamalar yazılı basını çok olumsuz etkiledi. Gazete tirajları düştü. Yazılı basın kuruluşları açısından şartlar ağırlaştı. Bu sorunu sadece Özbekistan’da değil, bütün dünyada yaşıyoruz."

Özbekistanlılar olarak Türkiye’ye yakınlık duyduklarını da sözlerine ekleyen Özbekistan Gazeteciler Birliği Fergana Şubesi Başkanı Muhammadjon Obidov, sözlerini şöyle tamamladı;

"Türkiye’yi seviyoruz. İşbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Dayanışma içinde olmak istiyoruz. Bizi kabul ederek bu örnek binanızı gezdirdiğiniz ve bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Az önce gezdiğimiz Basın Müzesi, kütüphane ve konferans salonları örnek olacak hizmetler. Sizleri Özbekistan’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

Bursa Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinin Özbek heyetinde; Özbekistan Gazeteciler Birliği Fergana Şubesi Başkanı Muhammadjon Obidov ve Özbek gazeteciler Shohid Aslonov, Rustam Oripov, Sobirjon Temirov, Sobirjon Dadaxo‘jayev, Muattar Mahmudova, Mahiyora Boyboboyeva, Abdujalil Bobojonov, Mavlyuda Xamidova, Manzuraxon Yormatova ve Alisher Roziqov yer alırken, İletişim Başkanlığı heyetinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Şef Nuray Dilek ve İletişim Görevlisi Macit Akkuş yer aldı.