Van’ın Özalp ilçesinde lastiği patlayan kamyonet duvara çarptı. Kazanın meydana geldiği sokakta oyun oynayan çocuklar, çarpmanın etkisiyle büyük panik yaşayarak korkuyla kaçtı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Şemsettin Mahallesi’nde seyir halinde olan hafif ticari kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir duvara çarptı. Kazanın meydana geldiği sokakta oyun oynayan çocuklar, çarpmanın etkisiyle büyük panik yaşadı ve olay yerinden korkuyla uzaklaştı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Araç sahibi kaza yapan aracını bölgeye çağırdığı çekiciyle sanayiye götürdü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.