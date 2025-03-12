Şubat ayı özellikle PC ve konsol oyunu satışları açısından olumlu geçti. PC ve konsol oyunları satışlarında yükseliş sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Şubat ayı oyun satışlarıyla ilgili paylaşımda bulunan Oyunfor, oyun satışlarının Ocak ayına göre yüzde 3, 2024 Şubat ayına göre ise yüzde 17 artış kaydettiğini açıkladı.

Bu artışın temel nedenleri, 30 yaş üzerindeki oyuncuların oyunlara daha çok yatırım yapması ve PC ve konsol oyunlarına olan talebin yükselmesi gösterildi.

Oyun alışverişlerinde Şubat ayında en çok alışveriş İstanbul’da gerçekleşirken İstanbul’u; Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.

Şubat ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 30 yaş üstündeki oyuncular tarafından yapılırken, en çok oyun içi satış yapılan 10 oyun şöyle sıralandı:

Counter-Strike 2: FPS türünün öncülerinden biri olan bu oyun, rekabetçi oyun deneyimlerine olan talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Counter-Strike serisinin devamı olarak, oyunculara yüksek tempolu ve stratejik bir deneyim sunuyor. Valorant: Riot Games'in FPS türündeki bu oyunu, hem rekabetçi yapısı hem de stratejik derinliği ile oyuncular arasında popülerliğini sürdürüyor. PUBG Mobile: Battle Royale türünün popüler oyunlarından biri olarak, mobil platformda da geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeye devam ediyor. Garena Free Fire: Mobil oyunlar arasında büyük bir popülariteye sahip olan Free Fire, önceki aylara göre satışlarını artırarak mobil oyun pazarında güçlü bir varlık gösterdi. League of Legends: Uzun süredir popülerliğini koruyan bu MOBA oyunu, oyunculara derinlemesine bir strateji deneyimi sunuyor ve e-spor arenasında da son derece etkin bir yere sahip. World of Warcraft: MMORPG türündeki bu oyun, yıllardır oyuncuları etkileyen geniş bir dünyaya ve zengin bir içeriğe sahip. Metin 2: Türkiye'de oldukça tanınmış olan bu MMORPG oyunu, yerel pazarın güçlü temsilcilerinden biri. Mobile Legends: Mobil MOBA oyunları arasında kendine sağlam bir yer edinmiş olan Mobile Legends, geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Honor of Kings: MOBA türünde bir oyun olan Honor of Kings, özellikle Asya pazarında büyük bir başarı yakalıyor. Lords Mobile: Strateji ile şehir kurmayı yan yana getiren, başarılı bir mobil oyun.