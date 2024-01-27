Kaza, Mersin-Adana otoyolu Tarsus Eshab-ı Kehf bölgesi petrol istasyonu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Adana istikametine seyir halinde olan iki tır ve iki otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada otomobillerden birinde yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde çıkan yangın Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü, sürücüsü yaralı kurtuldu. Kaza anında tırlardan birinin kupa kısmında sıkışan sürücüsü de ekipler tarafından kurtarıldı. 2 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.