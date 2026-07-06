Mersin'in Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'nde otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki kadın avukat, cübbesi ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.D. idaresindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen 24 yaşındaki Tuğçe Şen'e çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Şen'i, ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk etti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin Barosu avukatlarından olduğu öğrenilen Şen'in naaşı otopsi işlemlerinin ardından Erdemli ilçesi Fakılı Mahallesi'ne getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze mahalle mezarlığına götürüldü. Cübbesi tabutun üzerine konulan Şen için cenaze namazı mezarlıkta kılındı. Şen'in naaşı gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine Şen'in ailesi, yakınları, mahalleli, mesai arkadaşları ve Mersin Barosu avukatları katıldı.