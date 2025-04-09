Kahramanmaraş’ta otomobilin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 LE 809 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 31 ATM 077 plakalı tırın altına girdi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.