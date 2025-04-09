Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çankırı’da 9-10 Nisan tarihleri arasında beklenen zirai don sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı için 9-10 Nisan tarihleri arasında zirai don tahmininde bulundu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatleri ile 10 Nisan Perşemb sabah saatlerinde, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük, Düzce ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.