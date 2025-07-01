Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden gelen Mertcan K. yönetimindeki 01 ADP 697 plakalı motosiklet Adana yolundan gelip Feke istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ö. yönetimindeki 01 DB 159 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırarak tedavi altına alındı.