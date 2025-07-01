Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı. Geleneksel hale gelen yağlı direk yarışması 21 yaşındaki Emirhan Şevik kazandı.

Alanya Kaymakamlığının organize ettiği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Alanya İskelesinde çok sayıda vatandaşın katılımı ile kutlandı. İskeleyi dolduran yüzlerce vatandaş Kabotaj Bayramının coşkusunu yaşadı. Yarışmacılar yüzmeden tabak fırlatmaya, yağlı direkten tekne çekmeye kadar birçok etkinliğin düzenlendiği bayramda izleyenlere unutulmaz keyifli dakikalar sundular. Bayramın vazgeçilmez etkinliği olan yağlı direk yarışmasına 50 kişiye yakın sporcu katılırken, ipi göğüsleyip zafere ulaşan 21 yaşındaki Emirhan Şevik oldu.

Alanyada serecalık işi ile uğraşan ve yağlı direk yarışmasında birinci olan Şevik, "Mesleğimiz gereği her gün dengenin üzerindeyiz. Buna inanarak geldim. Geçen sene yetişemedim. Bugün saat 14.30’da geldim 18.30’a kadar bekledim. Alacağımı da biliyordum ve aldım" dedi.

Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Sahil Güvenlik Komutanı Erdinç Karadeniz, sivil toplum kuruluşlarını, parti temsilcileri ve çok sayıda bayramı kutlamaya gelen vatandaş katıldı.