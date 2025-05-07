Konya’da kontrolden çıkan Tofaş otomobil, park halindeki kamyona çarptıktan sonra bir iş yerinin bahçesine uçtu. Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 2 yolcu yaralanırken, uykusu geldiği için aracın kontrolden çıktığını belirten sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman Caddesi Kavşağı’ndan Konya Şehir Hastanesi istikametine seyir halinde olan A.C. idaresindeki 45 HB 1826 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası önce kaldırım üzerinde park halindeki 42 BAV 257 plakalı kamyona çarptı, ardından bir iş yerinin bahçesine uçarak takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta yolcu olarak bulunan yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü A.C. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sürücü S.C.’nin uykusu geldiği için aracın kontrolünden çıktığını söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından iş yerinin bahçesine uçan otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.