Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi mevkiinde meydana eğlen kazada, BMW marka otomobil ile R.Y. idaresindeki 41 N 6539 Ford marka hafifi ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç yan yatarken sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana elen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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