Mersin’de bir oto yıkama dükkanında meydana gelen olayda hayatını kaybeden 4 gençten 2’sinin cenazeleri toprağa verildi.

Olay, gece merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Çocuklarına ulaşamayan ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, Arda G.’ye (22) ait dükkana gitti. Kepengi kapalı olan iş yerinden araç sesi geldiğini fark eden ekipler, içeri girdiklerinde otomobilin içinde 3, dışında ise bir gencin hareketsiz yattığını gördü. İş yerinde ayrıca bir köpeğin de telef olduğu belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gençlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede ölen gençlerin iş yeri sahibi Arda G. (22), Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (25) ve Batuhan A. (18) oluğu belirlendi. Gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası 2 gencin cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. Teslim alınan cenazelerden Abdulvahit B. ile Arda G.’nin naaşları merkez Toroslar ilçesinde bulunan Akbelen Şehir Mezarlığı’na getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki arkadaşın cçenazeleri aileleri ve yakınlarının gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.

Diğer 2 gencin cenazelerinin de otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği öğrenildi.