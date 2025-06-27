İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere Osmaniye’ye geldi.

Bakan Yerlikaya, ilk olarak polis evinde düzenlenen ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’na katıldı. Ardından Tosyalı Camii’nde cuma namazını kılan Bakan Yerlikaya daha sonra Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Yerlikaya, makamda bir süre görüşme yaptı. Ali Yerlikaya, Osmaniye Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı. Bakan Yerlikaya’nın katıldığı toplantı ve ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleştirildi.