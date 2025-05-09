Osmaniye’de eşi tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Fatma Yılmaz (20) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay saat 04.00 sularında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İki yıl önce evlenen Fatma Yılmaz ile eşi S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada Fatma Yılmaz, eşi tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Yılmaz’ın yapılan müdahalesinde, hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gözaltına alınan eş S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin 1 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.