Osmangazi Belediyesi, kız çocuklarının hayallerine dokunmak, özgüvenlerini desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü anlamlı etkinliklerle kutladı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tarihi atmosferinde düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir’in yanı sıra muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Mevsimlik tarım işçisi bir kız çocuğunun okula gitme isteğini konu alan ‘Ceylin’ adlı kısa film gösterimiyle başlayan etkinlik, etkileyici diliyle izleyenlerde derin bir iz bıraktı.

Film hakkında söyleşi gerçekleştiren Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucularından Burcu Üzümcüler, "Ceylin filmi, ne yazık ki binlerce kız çocuğunun yaşadığı gerçeği gözler önüne seriyor. Eğitimine devam etmek isteyen ama mevsimlik işçilik yapmak zorunda kalan bir çocuğun hikayesi, aslında toplumun vicdanına seslenen bir çağrıdır. Her kız çocuğunun tıpkı Ceylin gibi hayal kurmaya ve bu hayallere ulaşmaya hakkı var. Bu anlamlı günde, kız çocuklarının hayat şartlarına dikkat çekmek, onların eğitimde, sanatta ve sosyal hayatta eşit fırsatlara sahip olmalarını savunmak en önemli sorumluluğumuzdur. Bu farkındalık gününe katkı sağlayan, duyarlılığı ve desteğiyle her zaman yanımızda olan Osmangazi Belediyesi’ne ve değerli başkanımız Erkan Aydın’a gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

‘Ceylin’ filminin kız çocuklarının eğitim hakkına ve toplumsal eşitlik mücadelesine vurgu yaptığını belirten Film Yönetmeni Tufan Şimşekcan da, "İlk uzun metrajlı filmimiz Ceylin, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de çok sayıda festivalde gösterim ve tanıtım fırsatı buldu. Bu süreçte hem Türkiye’de hem de yurt dışında izleyicilerle buluşmak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Filmimiz erken yaşta evlendirilen, mevsimlik işçi olarak çalışmak zorunda kalan kız çocuklarının hikayesine ışık tutuyor. Bu nedenle Dünya Kız Çocukları Günü’nde bu filmle yer almak, bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Bursa’daki izleyiciyle buluşmak, bu farkındalığın yayılması adına son derece değerli. Osmangazi Belediyesi’ne ve Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği’ne bu anlamlı etkinlik için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında aynı zamanda Fotoğraf Sanatçısı Faik Kaplan tarafından hazırlanan "Ölüm Bizi Ayırana Kadar" adlı sergi de ziyarete açıldı. Sergide yer alan fotoğraflar, ziyaretçilere çocuk yaşta büyümek zorunda kalan kızların sessiz hikayelerini hissettiren derin ve duygusal bir farkındalık deneyimi yaşattı.

Osmangazi Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen ‘Rol Model’ ve ‘Dinle Hisset Söyle’ atölyeleri ise çocukların kendilerini ifade etmelerine, hayal güçlerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sağladı. Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, "Her kız çocuğunun eğitim hakkının eşit olduğuna, özgür ve mutlu bir toplumda büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Onların sağlıklı, özgüvenli ve eğitim almış bireyler olarak topluma katılmaları için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucularından Burcu Üzümcüler, ‘Ceylin’ Film Yönetmeni Tufan Şimşekcan ile Fotoğraf Sanatçısı Faik Kaplan’a teşekkür plaketi takdim ederek, desteklerinden dolayı katılımcıları yürekten kutladı.