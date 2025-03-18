Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ kapsamında bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusunun kayıtları başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 17’nci Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, 4 Mayıs Pazar günü saat 10:00’da Saltanat Kapı Surlar Bölgesi’nden start alacak 4 kilometrelik halk koşusu Pınarbaşı Parkı’nda son bulacak. Katılımda yaş sınırı olmayan 17. Uluslararası Bursa Osmangazi Tarihi Kent Halk Koşusuna katılmak isteyenler https://maraton.osmangazi.bel.tr adresinden 30 Nisan 2025 Salı günü saat 17:00’ye kadar kayıt başvurusu yapabilecek. Tarihi koşu için internet kaydı dışında kayıt yapılmayacak. Koşunun Göğüs numaraları ve malzeme dağıtımı 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 10:00-17:00 saatleri arasında Osmangazi Belediyesi Meydanında yapılacak. Göğüs numarası teslimatında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından kimlik, yabancı uyruklu sporculardan pasaport ibraz etmeleri istenecek. Yarışma sabahı (04 Mayıs 2025 Pazar) yarışma çıkış yerinde göğüs numarası dağıtımı ve kayıt yapılmayacak.