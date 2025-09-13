Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 3 puanla ayrıldıkları Sarıyer maçı sonrası, "Bugün bir maç kazandık diye bir sürü övgü anlatamam. Bu lig bizim için şimdi başladı. Kafamızdaki takımı büyük oranda kurduk" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Sarıyer’ı 1-0 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Uzun süre kulübümüzün üzerinde gezen kara bulutları dağıttık. Bugün bir maç kazandık diye bir sürü övgü anlatamam. Bu lig bizim için şimdi başladı. Kafamızdaki takımı büyük oranda kurduk. Bugün sahaya çıkan 4 arkadaşımız hepsi hafta içi geldi, bir idman yaparak maça çıkanlar var. Takım disiplinini elden bırakmadan oynadık. Buradaki aslan payını ben futbolcu arkadaşlarıma ve teknik ekibime vermek istiyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Bu kırılma maçı çok önemliydi. Biz gerçekten ilk 4 hafta iyi değildik" ifadelerini kullandı.