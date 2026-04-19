Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 1-0 kazandıkları Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, kalan iki haftada en iyi sonuçları alıp Süper Lig'e yükselerek kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 'İki takım açısından da hem önemli hem de gergin bir maçtı. Ligin sonuna yaklaştığımız bu dönemde tabii alınacak olan sonuçların çok fazla önemi var. Rakibimizin de play-off iddiasının çok güçlü olması, onların da kazanma isteği ve zorunluluğu... Aynı şekilde bizim de ilk iki için iddiamızı ve şansımızı kuvvetlendirmek adına kazanmamız gerekiyordu. Her iki takımın kazanmak için gerçekten büyük çaba gösterdiği ama neticesinde bizim kazandığımız bir maç oldu. Tabii oyun içerisinde çok farklı anlar oldu. Maça biz çok iyi başladık. İlk 10-15 dakika içerisinde gerçekten özellikle kanat hücumlarında çok iyi pozisyonlar bulduk. Burada bazılarında final pasını atamadık, bazılarında final vuruşunu yapamadık. Bu 15 dakika içerisinde iki üç tane iyi pozisyondan gol bulabilirdik. Sonrasında kendi kaptırdığımız ki özellikle söyledik; merkeze oynamayacağımızı, kenardan gideceğimizi oyuncularımıza anlattık. Çünkü rakibimiz merkezde üç tane 6 numarayla, savunma yönü güçlü oyuncuyla oynadılar. O yüzden mümkün olduğu kadar topu kenarlardan götürmek bizim için çok önemliydi. Ne zaman topu kenara götürdük; tehlike oluşturduk, pozisyona girdik ama ne zaman merkeze oynadık; kaybettik ve pozisyon yedik. Rakibin de ilk yarıda girdiği birkaç tane pozisyon var, tehlikeli olan pozisyonlar var. Onları değerlendiremediler' ifadelerini kulandı.

'Bu kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz'

İkinci yarının başında attıkları golün ardından oyunun çok farklı bir hal aldığını aktaran Özköylü, 'Rakip çok fazla risk aldı. Savunmadan geriden sürekli uzun toplarla bizim savunmamızın üzerine atılan toplar, orada düşen toplar, ikinci toplar... Biraz oyun kaos futboluna döndü. Tabii biz biraz daha skoru koruma adına yaptığımız değişiklikler skoru koruma adınaydı. Neticesinde kazandık. İkinci, üçüncü golleri bulabilirdik ama biraz daha dikkatli ve akıllı olmamız gerekiyor, sakin kalmamız gerekiyor. Kolay değil, çok gergin bir maç. Bir de Bandırmaspor'un öne geçtiği haberi gelince bütün oyuncular bunu duyunca, ister istemez oyuncularda ayrı bir gerginlik ve stres oluşturdu. Kendi oyunumuzdan ikinci yarı uzaklaştık. Biraz daha topu ayağımızda tutabilsek, sakin kalabilsek, kendi oyunumuzu oynayabilsek çok daha farklı bir maç oynayabilirdik. Ama böyle maçlarda her zaman her istediğin olmuyor. O yüzden sonuç odaklı bir maç oldu ve sonucunda kazandık. Rakibimizin de kaybetmesiyle şu anda ikinci sıraya yükseldik ama lig bitmedi. İki hafta daha var. Bu iki hafta içerisinde kazanmamız gereken maçlar var. Çünkü yarıştığımız takımlar... Erzurum zaten şampiyonluğunu ilan etti, onları tebrik ediyorum. Amed ile bu ikincilik yarışı son iki haftada bütün hızıyla ve bütün çetinliğiyle devam edecek. Biz burada akıllı olup, sakin kalıp maçlarımızı doğru şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz ve yakaladığımız bu fırsatı kaçırmak istemiyoruz. Çünkü iki hafta önce dört puan gerideydik, şu anda öne geçtik. Ama ligin bitmediğini hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor, bütün bu kulüp içerisindeki herkesin bilmesi gerekiyor. Bu konuda daha dikkatli olacağız, oynadığımız oyunlara daha dikkatli edeceğiz ve inşallah son iki maçı en iyi şekilde, en iyi sonuçlarla bitirip bu kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz Allah nasip ederse. Erokspor'un Süper Lig seviyesine yükselmesine yardımcı olmak istiyoruz. Bu konuda elimizden geleni sezon başından beri yapıyoruz. Tekrar söylüyorum; lig bitmedi, iki hafta daha var. Bu iki hafta içerisinde dikkatli olup çalışmalarımızı devam ettirip kazanacağımız maçlarla hedefimize odaklanmak istiyoruz' şeklinde konuştu.